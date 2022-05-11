В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли «скорой» проехать через пробки

Машина «скорой» застряла в пробках после салюта на День Победы
В Улан-Удэ бригада скорой помощи поблагодарила сотрудников ГИБДД, которые помогли медикам пробраться через вечернюю пробку 9 мая. Сильная пробка образовалась после праздничного салюта возле ТРЦ «Мёд».
Слова благодарности медики выразили через группу «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте».
- Бригада скорой помощи №10 выражает благодарность сотрудникам ГИБДД борт №71 по Улан Удэ Алтанбегу Ширбаеву и Станиславу Бамбуеву! 9 мая в 22:00 наша бригада транспортировала больного в стационар, но от «Мёда» и до переезда в посёлке Горького была огромная пробка после грандиозного фейерверка. Мы обратились за помощью инспекторам дорожного движения сопроводить нас со спецсигналами. Славные парни оказали содействие в беспрепятственном движении нашей машины, - рассказали представители медицинской бригады.
Всё произошло на улице Бабушкина. В автомобиле «скорой» везли пациента с переломом бедра. «Скорая» не был оснащена спецсигналами, поэтому и потребовалась помощь в сопровождении.
В Госавтоинспекции подтвердили произошедшее.
- Сотрудники ГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд бригады врачей и пострадавшего, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
После того, как автомобиль «скорой» выбрался из пробки, медики продолжили движение без сопровождения патрульного автомобиля.
- Очень радует, что такие инспекторы работают в Бурятии! Желаем вам пусть нарушений на дорогах будет меньше, а порядка с такими инспекторами больше! Всего Вам самого доброго! Вы самые классные инспекторы! Счастье вам и вашим близким! – такими словами благодарности закончили пост медики в «Анониме 03».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно экипаж ДПС спас жизнь автомобилистке. В автомобиле сломалась шаровая опора, и «Хонда» буквально встала на железнодорожных путях. Сотрудники ДПС эвакуировали повреждённую машину при помощи лебёдки, установленной на патрульном автомобиле. Пока шли работы, к переезду уже приближался грузовой состав.
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли «скорой» проехать через пробки
Происшествия, Фото:
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