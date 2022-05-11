 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Иркутской области мужчина, убивший бабушку, предстанет перед судом

В Иркутской области мужчина, убивший бабушку, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина не выдержал трудностей ухода за неходячей пенсионеркой

В Иркутской области предстанет перед судом житель деревни Куда, обвиняемый в убийстве 81-летней пенсионерки.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии» завершено.

Как сообщал «Байкал-Daily», бабушку убил сожитель её внучки. Мужчина не выдержал трудностей ухода за пожилой женщиной. Чтобы отвести от себя подозрение, он заявил о безвестном исчезновении пенсионерки.

- В последний день января в полицию поступило сообщение от жителя деревни Куда Иркутского района о том, что вместе с родственниками он не может найти 81-летнюю бабушку сожительницы. Заявитель рассказал, что длительное время работал, а вернувшись обнаружил открытым гараж, через который пенсионерка, по его мнению, два дня назад ушла с территории придомового участка. Полицейские и неравнодушные волонтёры сутки искали пропавшую, проверяя территорию населенного пункта, близлежащие дороги, поля и лес. Ориентировка с изображением женщины преклонного возраста размещалась в средствах массовой информации и в интернете. Отмечалось, что пропавшая может иметь проблемы с памятью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вместе с этим оперативники уголовного розыска не исключали иные версии произошедшего. На следующее утро вблизи Александровского тракта было найдено тело разыскиваемой. С места обнаружения останков, из дома и придомового участка, а также из машины подозреваемого криминалисты изъяли вещественные доказательства.

Выяснилось, что пожилую женщину убил тот самый мужчина, что заявил об её исчезновении. Он отвёз тело в лес и после этого позвонил в дежурную часть.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области мужчина, убивший бабушку, предстанет перед судом
В Иркутской области мужчина, убивший бабушку, предстанет перед судом
Происшествия, 11.05.2022
Мужчина не выдержал трудностей ухода за неходячей пенсионеркой
Ангарчанина, напавшего на офис микрозаймов с пистолетом, нашли в тундре
Происшествия, 11.05.2022
Разбойника сотрудники уголовного розыска задержали более чем в трёх тысячах километрах от места преступления
В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
Происшествия, 11.05.2022
Пожар произошёл на шестом этаже санатория-профилактория
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
Происшествия, 11.05.2022
Девушка совершила суицид на лестничной площадке
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
Происшествия, 11.05.2022
При резком порыве ветра верховой огонь перешёл на трактор
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 11.05.2022
По предварительным данным, он получил ожоги
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Работники фермерского хозяйства решили упростить себе работу и спалили лес
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Происшествия, 11.05.2022
Грабители отобрали у жертвы игровую приставку
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
Происшествия, 11.05.2022
Молодой человек из Забайкальского края заблудился в Бичурском районе
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Лес горел в Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^