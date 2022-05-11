Мужчина не выдержал трудностей ухода за неходячей пенсионеркой
В Иркутской области предстанет перед судом житель деревни Куда, обвиняемый в убийстве 81-летней пенсионерки.
Расследование уголовного дела по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии» завершено.
Как сообщал «Байкал-Daily», бабушку убил сожитель её внучки. Мужчина не выдержал трудностей ухода за пожилой женщиной. Чтобы отвести от себя подозрение, он заявил о безвестном исчезновении пенсионерки.
- В последний день января в полицию поступило сообщение от жителя деревни Куда Иркутского района о том, что вместе с родственниками он не может найти 81-летнюю бабушку сожительницы. Заявитель рассказал, что длительное время работал, а вернувшись обнаружил открытым гараж, через который пенсионерка, по его мнению, два дня назад ушла с территории придомового участка. Полицейские и неравнодушные волонтёры сутки искали пропавшую, проверяя территорию населенного пункта, близлежащие дороги, поля и лес. Ориентировка с изображением женщины преклонного возраста размещалась в средствах массовой информации и в интернете. Отмечалось, что пропавшая может иметь проблемы с памятью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Вместе с этим оперативники уголовного розыска не исключали иные версии произошедшего. На следующее утро вблизи Александровского тракта было найдено тело разыскиваемой. С места обнаружения останков, из дома и придомового участка, а также из машины подозреваемого криминалисты изъяли вещественные доказательства.
Выяснилось, что пожилую женщину убил тот самый мужчина, что заявил об её исчезновении. Он отвёз тело в лес и после этого позвонил в дежурную часть.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области мужчина, убивший бабушку, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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