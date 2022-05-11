В Бурятии курящий в поезде пассажир пытался подкупить полицейского

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Курение в туалете обернулось штрафом



В Бурятии вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, который пытался дать взятку транспортному полицейскому. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



10 февраля мужчина, ехавший в пассажирском поезде сообщением «Нерюнгри – Красноярск», курил в туалете вагона. Для составления административного протокола на место прибыли транспортные полицейские.



Желая избежать ответственности, курильщик попытался подкупить полицейского. Он предложил ему тысячу рублей, а взамен попросить не составлять протокол.



Однако полицейский от предложенных денег отказался, сообщив о попытке взятки в дежурную часть.



- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



Уголовное дело расследовалось Северобайкальским линейным отделом МВД России на транспорте.

