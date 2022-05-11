Разбойника сотрудники уголовного розыска задержали более чем в трёх тысячах километрах от места преступления
Полицейские из Ангарска нашли подозреваемого в вооружённом нападении на офис микрозайма и серии краж. Разбойника задержали более чем в трёх тысячах километрах от места преступления – в тундре Камчатского края. Подозреваемый не стал отрицать причастность к нападению, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Разбойное нападение на офис микрозаймов ангарчанин совершил 8 марта. Налётчик зашёл в помещение в костюме, предназначенном для похода в лес, и с респиратором на лице. Угрожая пистолетом, он забрал у сотрудницы конверт с наличными, после чего скрылся. Добычей разбойника стала пачка банкнот, состоящая преимущественно из 100-рублевых купюр на сумму три тысячи рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сыщики отследили маршрут передвижения нападавшего до места, где он заранее прятал другую одежду и переодевался в неё.
Вскоре оперативники обнаружили, что похожий по внешности и ряду характерных движений человек украл алкоголь в одной из торговых точек, а также вынес из магазинов электроники несколько ноутбуков.
Подозреваемый – 29-летний ранее судимый слесарь из Ангарска. После содеянного он покинул регион, уехав в труднодоступную местность полуострова Камчатка на заработки.
Вместе с камчатскими полицейские ангарские оперативники задержали подозреваемого и этапировали его в Иркутскую область.
Сейчас фигурант находится под стражей. У него изъята одежда, в которой предположительно совершены преступления. С задержанным работают следователи.
Ангарчанина, напавшего на офис микрозаймов с пистолетом, нашли в тундре
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