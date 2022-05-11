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В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека

В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на шестом этаже санатория-профилактория

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Северобайкальске произошёл пожар на шестом этаже санатория-профилактория «Подлеморье»

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили подробности инцидента.

В санатории на проспекте 60 лет СССР в Северобайкальске сработала пожарная сигнализация. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление на шестом этаже. Самостоятельно из здания эвакуировались 24 человека. Детей в здании не было.

Пожар произошёл в комнате. Огнём повреждены постельные принадлежности, кровать, тумбочка, стена.

На пожаре пострадал 31-летний мужчина. Его осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи, после чего отпустили домой.

В тушении принимали участие восемь пожарных, три единиц техники.

Точная причина возгорания устанавливается. 
пожар

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