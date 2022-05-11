Девушка совершила суицид на лестничной площадке
В Улан-Удэ зафиксирован суицид; с собой покончила девушка. Местом для самоубийства она зачем-то выбрала подъезд многоквартирного высотного дома.
Тело девушки нашли в подъезде на лестничной площадке, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте».
Обстоятельства трагедии выясняются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года улан-удэнские спасатели спасли 16-летнего юношу от самоубийства.
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
Происшествия, Фото:
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