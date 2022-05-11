 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде

В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка совершила суицид на лестничной площадке

В Улан-Удэ зафиксирован суицид; с собой покончила девушка. Местом для самоубийства она зачем-то выбрала подъезд многоквартирного высотного дома.

Тело девушки нашли в подъезде на лестничной площадке, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте».

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года улан-удэнские спасатели спасли 16-летнего юношу от самоубийства.


самоубийство смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
В Бурятии из санатория во время пожара эвакуировались 24 человека
Происшествия, 11.05.2022
Пожар произошёл на шестом этаже санатория-профилактория
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
В Улан-Удэ девушка совершила самоубийство в подъезде
Происшествия, 11.05.2022
Девушка совершила суицид на лестничной площадке
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист
Происшествия, 11.05.2022
При резком порыве ветра верховой огонь перешёл на трактор
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 11.05.2022
По предварительным данным, он получил ожоги
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
В Иркутской области трактористы подожгли солому и устроили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Работники фермерского хозяйства решили упростить себе работу и спалили лес
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Происшествия, 11.05.2022
Грабители отобрали у жертвы игровую приставку
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
Происшествия, 11.05.2022
Молодой человек из Забайкальского края заблудился в Бичурском районе
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.05.2022
Лес горел в Иволгинском районе
В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу
В аэропорту Улан-Удэ могло затопить взлётную полосу
Происшествия, 10.05.2022
Из-за засора водоотвода были размыты опоры ограждения
В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Происшествия, 10.05.2022
В регионе осложнилась пожарная обстановка
В Улан-Удэ ожидается самый высокий класс пожарной опасности
В Улан-Удэ ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 09.05.2022
Риск пожаров оценивается как максимальный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^