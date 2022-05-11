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На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек

На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек
Происшествия,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Пострадавшего госпитализировали в больницу

В профилактории «Подлеморье» в городе Северобайкальск в Бурятии произошёл пожар. Свидетели запечатлели возгорании на видео, которое опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Пожар произошёл на шестом этаже профилактория. По предварительной информации, огонь повредил постельные принадлежности, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- Возгорание произошло из-за короткого замыкания электрочайника, - сообщают в ЕДДС Северобайкальска.

В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. Он получил ожоги головы, надышался дымом, но находится в сознании, уточняет «Северобайкалье-инфо».

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подробности происшествия будут позднее.



пожар

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