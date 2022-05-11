На пожаре в профилактории в Бурятии пострадал человек









Пожар произошёл на шестом этаже профилактория. По предварительной информации, огонь повредил постельные принадлежности, площадь пожара составила 10 квадратных метров.



- Возгорание произошло из-за короткого замыкания электрочайника, - сообщают в ЕДДС Северобайкальска.



В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали. Он получил ожоги головы, надышался дымом, но находится в сознании, уточняет «Северобайкалье-инфо».



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что подробности происшествия будут позднее.









В профилактории «Подлеморье» в городе Северобайкальск в Бурятии произошёл пожар. Свидетели запечатлели возгорании на видео, которое опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо.24/7».