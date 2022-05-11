В Иркутской области при тушении лесного пожара погиб тракторист

При резком порыве ветра верховой огонь перешёл на трактор



Тракторист АУ «Иркутский лесхоз» погиб при тушении природного пожара 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова.



По предварительной информации, сотрудник проводил работы по ликвидации лесного пожара. При резком порыве ветра произошёл переход верхового пожара на трактор с последующим возгоранием техники.



Создана комиссия по расследованию несчастного случая.



