Грабители отобрали у жертвы игровую приставку
Ночью на улице Ключевская в Улан-Удэ произошёл грабёж. Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестные избили его и отняли куртку и рюкзак. В рюкзаке была игровая приставка.
Получив приметы подозреваемых, экипажи групп задержания вневедомственной охраны приступили к поиску подозреваемых. На рассвете один из нарядов Росгвардии на улице Жердева обнаружил двух подозреваемых. Молодые люди при виде правоохранителей попытались убежать, однако были задержаны.
- Задержанные, 18-летние жители Улан-Удэ, со следами крови на одежде и содранными костяшками кулаков, сознались в совершении преступления. Куртку и рюкзак потерпевшего они выбросили, а игровую приставку стоимостью более 20 тысяч рублей спрятали у знакомого, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице
Происшествия, Фото:
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