Улан-удэнца избили и ограбили ночью на улице

Грабители отобрали у жертвы игровую приставку



Ночью на улице Ключевская в Улан-Удэ произошёл грабёж. Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестные избили его и отняли куртку и рюкзак. В рюкзаке была игровая приставка.



Получив приметы подозреваемых, экипажи групп задержания вневедомственной охраны приступили к поиску подозреваемых. На рассвете один из нарядов Росгвардии на улице Жердева обнаружил двух подозреваемых. Молодые люди при виде правоохранителей попытались убежать, однако были задержаны.



- Задержанные, 18-летние жители Улан-Удэ, со следами крови на одежде и содранными костяшками кулаков, сознались в совершении преступления. Куртку и рюкзак потерпевшего они выбросили, а игровую приставку стоимостью более 20 тысяч рублей спрятали у знакомого, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

