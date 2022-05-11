Молодой человек из Забайкальского края заблудился в Бичурском районе
В Бичурском районе Бурятии нашёлся 21-летний пропавший молодой человек. Он провёл в тайге почти неделю.
Молодой человек живёт в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Он ушёл в тайгу в верховьях Бичуры за дикоросами (вероятно, за черемшой) и исчез.
8 мая на поиски пропавшего выехали бурятские спасатели с двумя поисковыми собаками. Они обследовали местность Шимки. Также в поисках участвовали полицейские и сотрудники лесной охраны.
- За минувшие выходные спасатели обследовали 40 км леса и береговой линии вдоль реки Филипповка, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
История окончилась благополучно. Вечером 10 мая потерявшийся молодой человек самостоятельно вышел к селу Малый Куналей. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 мая в Тункинском районе Бурятии нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика. Его искали больше недели; по предварительным данным, ребёнок погиб в первую ночь вне дома.
В Бурятии нашёлся пропавший неделю назад сборщик дикоросов
Происшествия, Фото:
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