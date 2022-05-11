Ущерб превысил 55 тысяч рублей
В мае 2021 года в Кяхтинском районе Бурятии вальщик леса незаконно срубил четыре неклеймёных сосны. Ущерб составил 56 527 рублей.
Было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании мужчина вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Ущерб он возместил полностью.
Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
В Бурятии вальщика леса осудили за спиленные «лишние» деревья
Происшествия, Фото:
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