В Бурятии вальщика леса осудили за спиленные «лишние» деревья

Ущерб превысил 55 тысяч рублей



В мае 2021 года в Кяхтинском районе Бурятии вальщик леса незаконно срубил четыре неклеймёных сосны. Ущерб составил 56 527 рублей.



Было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании мужчина вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Ущерб он возместил полностью.



Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

