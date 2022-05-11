В Забайкалье трёхлетний ребёнок погиб, пока пьяные родители спали

Мальчик случайно упал из окна

В Забайкальском крае после гибели трёхлетнего ребёнка в городе Могоча возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».По данным следствия, 5 мая 45-летние супруги после совместного распития спиртного легли спать, оставив без присмотра трёхлетнего сына. Около 18 часов мальчик в результате несчастного случая выпал из открытого окна, расположенного на пятом этаже.От полученных травм ребёнок скончался.Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей ребёнка, их соседей. Запрошены характеризующие данные на семью в полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.