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В Забайкалье трёхлетний ребёнок погиб, пока пьяные родители спали

В Забайкалье трёхлетний ребёнок погиб, пока пьяные родители спали
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мальчик случайно упал из окна 

В Забайкальском крае после гибели трёхлетнего ребёнка в городе Могоча возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 5 мая 45-летние супруги после совместного распития спиртного легли спать, оставив без присмотра трёхлетнего сына. Около 18 часов мальчик в результате несчастного случая выпал из открытого окна, расположенного на пятом этаже.

От полученных травм ребёнок скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей ребёнка, их соседей. Запрошены характеризующие данные на семью в полиции. Назначены судебные экспертизы, проводятся другие мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
смерть падение

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