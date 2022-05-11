В Бурятии потушили лесной пожар





Накануне, 10 мая, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он действовал в Иволгинском районе.- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работало 12 сотрудников лесной охраны. Задействовано три единицы лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Лесной пожар ликвидирован на площади 1 га.На утро 11 мая новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.