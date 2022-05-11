Любопытный медведь не дал туристам подняться на гору в Бурятии













На севере Бурятии медведь преградил путь туристам во время традиционного восхождения, посвящённого Дню Победы. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.Спасатели обеспечивали безопасность участников во время массового восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе Бурятии. Численность группы составила 56 человек, включая восемь детей.- Основная часть группы ушла вперёд, человек шесть отстали. Ожидал отстающих, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: «Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать», — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев. — Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошёл его и соединился с отставшими.Спасатель сказал туристам что нужно сильно шуметь и сообщил по рации коллегам, чтобы они возвращали группу вниз. Участники кричали, свистели, стучали в металлическую посуду. Медведь оказался любопытным, подошёл к людям на расстояние 15 метров.- Общими усилиями медведя удалось отпугнуть. В связи с близостью дикого зверя, а также по причине резко ухудшающейся погоды, в целях безопасности руководителями восхождения было принято решение о досрочном завершении мероприятия, - сообщили в БПСО.Медведь проснулся, и он сейчас голоден, на степных склонах появляются змеи, кроме того, начался сезон энцефалитных клещей. Туристов просят быть бдительными.