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Любопытный медведь не дал туристам подняться на гору в Бурятии

Любопытный медведь не дал туристам подняться на гору в Бурятии
Происшествия,  Фото:БПСО
Косолапого отогнали шумом 

На севере Бурятии медведь преградил путь туристам во время традиционного восхождения, посвящённого Дню Победы. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Спасатели обеспечивали безопасность участников во время массового восхождения на гору Кругозор в Северо-Байкальском районе Бурятии. Численность группы составила 56 человек, включая восемь детей.

- Основная часть группы ушла вперёд, человек шесть отстали. Ожидал отстающих, они не появлялись. Позвонил им, девушки говорят: «Перед нами медведь стоит, мы не знаем, что делать», — рассказал старший группы спасателей Александр Васильев. — Я стал спускаться, определил местоположение медведя, обошёл его и соединился с отставшими.


Спасатель сказал туристам что нужно сильно шуметь и сообщил по рации коллегам, чтобы они возвращали группу вниз. Участники кричали, свистели, стучали в металлическую посуду. Медведь оказался любопытным, подошёл к людям на расстояние 15 метров.

- Общими усилиями медведя удалось отпугнуть. В связи с близостью дикого зверя, а также по причине резко ухудшающейся погоды, в целях безопасности руководителями восхождения было принято решение о досрочном завершении мероприятия, - сообщили в БПСО.

Медведь проснулся, и он сейчас голоден, на степных склонах появляются змеи, кроме того, начался сезон энцефалитных клещей. Туристов просят быть бдительными.  


БПСО медведь

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