В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В регионе осложнилась пожарная обстановка



Вечером 7 мая в Иркутской области на всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением пожарной обстановки. Напомним, что в течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.



За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров. Потушено 11 вновь обнаруженных возгораний на общей площади 328,5 га: три – в Тайшетском районе, по два – в Иркутском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском районах. Также ликвидировано шесть ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 346 га: два – в Тулунском районе, по одному – в Уст-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.



По сводке РПДУ Иркутской области на 21:00 9 мая, в локализованном состоянии на следующий день перешло шесть возгорания. Одно вновь зарегистрированное – в Тайшетском районе площадью четыре гектара. Пять, ранее обнаруженных: два – в Качугском районе, по одному – в Братском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 370,3 га.



Причиной всех 14 обнаруженных 9 мая возгораний по-прежнему остаётся человеческий фактор. Они расположены в пяти и ближе километрах от населённых пунктов.



В тушении всех лесных пожаров 9 мая было задействовано 162 пожарных-десантника, 300 сотрудников лесопожарных формирований, 88 мобилизованных граждан, 141 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов: четыре Ан-2 и два легкомоторных. Доставку десантников к месту пожаров совершал вертолет Ми-8.



Отметим, что при режиме чрезвычайной ситуации любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Соответственно гражданам запрещено посещение лесных массивов, пользование открытым огнём, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



По информации республиканского агентства лесного хозяйства, за прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. В республике действует особый противопожарный режим: доступ в лес ограничен.