 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 мая

09 мая

Популярное

В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе осложнилась пожарная обстановка

Вечером 7 мая в Иркутской области на всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением пожарной обстановки. Напомним, что в течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров. Потушено 11 вновь обнаруженных возгораний на общей площади 328,5 га: три – в Тайшетском районе, по два – в Иркутском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Чунском районах. Также ликвидировано шесть ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 346 га: два – в Тулунском районе, по одному – в Уст-Кутском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

По сводке РПДУ Иркутской области на 21:00 9 мая, в локализованном состоянии на следующий день перешло шесть возгорания. Одно вновь зарегистрированное – в Тайшетском районе площадью четыре гектара. Пять, ранее обнаруженных: два – в Качугском районе, по одному – в Братском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 370,3 га.

Причиной всех 14 обнаруженных 9 мая возгораний по-прежнему остаётся человеческий фактор. Они расположены в пяти и ближе километрах от населённых пунктов.

В тушении всех лесных пожаров 9 мая было задействовано 162 пожарных-десантника, 300 сотрудников лесопожарных формирований, 88 мобилизованных граждан, 141 единица наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов: четыре Ан-2 и два легкомоторных. Доставку десантников к месту пожаров совершал вертолет Ми-8.

Отметим, что при режиме чрезвычайной ситуации любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Соответственно гражданам запрещено посещение лесных массивов, пользование открытым огнём, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

По информации республиканского агентства лесного хозяйства, за прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. В республике действует особый противопожарный режим: доступ в лес ограничен.
Иркутская область лесные пожары чрезвычайная ситуация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Происшествия, 10.05.2022
В регионе осложнилась пожарная обстановка
В Улан-Удэ ожидается самый высокий класс пожарной опасности
В Улан-Удэ ожидается самый высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 09.05.2022
Риск пожаров оценивается как максимальный
В Бурятии показали, как тушили сложный пожар в Тункинском нацпарке
В Бурятии показали, как тушили сложный пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, 09.05.2022
Парашютистов-десантников в горы забрасывали на вертолёте
В Бурятии в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка
В Бурятии в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка
Происшествия, 09.05.2022
За сутки случилось четыре автоаварии с пострадавшими 
В Улан-Удэ на пожаре погибли две женщины
В Улан-Удэ на пожаре погибли две женщины
Происшествия, 08.05.2022
Страшный пожар произошёл ночью
В Иркутской области водитель «Киа» сбил медведя
В Иркутской области водитель «Киа» сбил медведя
Происшествия, 08.05.2022
Погибшего хищника забрали сотрудники лесничества
В Бурятии горящая трава угрожала селу
В Бурятии горящая трава угрожала селу
Происшествия, 07.05.2022
Общими усилиями удалось остановить огонь 
В Улан-Удэ из-за пожара отключили свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключили свет
Происшествия, 07.05.2022
Инцидент произошёл в микрорайоне Загорск
В Бурятии установлены виновники пожаров
В Бурятии установлены виновники пожаров
Происшествия, 07.05.2022
Людям грозит административная ответственность 
В Бурятии деревянный дом рухнул в реку
В Бурятии деревянный дом рухнул в реку
Происшествия, 07.05.2022
Строение развалилось при попытке его демонтировать  
Крупный пожар в Тункинском нацпарке потушили
Крупный пожар в Тункинском нацпарке потушили
Происшествия, 07.05.2022
Со стихией боролись более двухсот человек 
В Бурятии назвали причину смерти найденного мёртвым 11-летнего мальчика
В Бурятии назвали причину смерти найденного мёртвым 11-летнего мальчика
Происшествия, 06.05.2022
Ребёнок, которого искали больше недели, вероятно, погиб в первый же день
В Чите мужчина ограбил пенсионерку среди бела дня
В Чите мужчина ограбил пенсионерку среди бела дня
Происшествия, 06.05.2022
Грабитель отобрал все накопления женщины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^