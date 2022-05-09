Девушка из Бурятии погибла в столкновении электрички с машиной в Подмосковье

18-летняя девушка из Бурятии скончалась на месте



Вечером 7 мая автомобиль каршеринга, выехавший на красный свет, попал под электричку в подмосковной Ивантеевке. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщает, что погибшая была жительницей Бурятии.



- 7 мая в 21:55 на однопутном перегоне Ивантеевка - Зелёный Бор Ярославского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся пригородным поездом Фрязино - Москва. Локомотивная бригада пригородного поезда, заметив приближающийся к переезду автомобиль, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки, - сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



18-летняя девушка погибла на месте. Ещё три человека из машины каршеринга получили травмы. По данным «МК: срочные новости», это молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет, один из парней также является жителем Бурятии. В соцсетях пользователи сообщили, что девушка и парень из Бурятии были парой.



Пострадавшие молодые люди находятся в больнице.



Очевидец рассказал «Известиям», что на месте аварии «всё было в крови».



«Погибшая девушка... Всё в крови. Двоих забрали в больницу. У одного щека проколота, все стояли в крови ребята. Пассажиров всех отпустили, а водителя [автомобиля] задержали», — поделился очевидец.



Погибшая девушка сидела рядом с водителем. Весь удар пришёлся именно в её сторону, шансов выжить у неё не было.



— Как электричка остановилась, [люди на платформе] сразу спрыгнули [вниз на рельсы], начали вытаскивать пострадавших и смотреть, есть ли в салоне еще люди, — рассказал очевидец корреспонденту MSK1.RU. — Разумеется, сразу вызвали скорую помощь, машинист вызвал МЧС. Тело девушки вытащили примерно через 3–3,5 часа после аварии.



