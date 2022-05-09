В Бурятии показали, как тушили сложный пожар в Тункинском нацпарке







В тушении пожара участвовали не только специалисты и сотрудники нацпарка, но и местные жители. Тункинский национальный парк отдельно поблагодарил добровольцев за мужество и самоотдачу.



- Только вместе мы не допустили тяжёлых последствий для Тункинской долины. Несмотря на жару, штормовой ветер и усталость, плечом к плечу мы боролись с лесным пожаром и одержали победу. Это очень важно. Искренне благодарим каждого добровольца, кто внес свой вклад в тушение пожаров. Мы смогли объединиться перед лицом огненной угрозы и доказали, что единство способно справиться с этой стихией, - отметили в Тункинском нацпарке.



Угроза лесных пожаров, особенно во время шквалистых ветров, остаётся. Сейчас к беде может привести любая искра. Жителей просят не разводить костры и не жечь сухую траву.





