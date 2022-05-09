В Бурятии показали, как тушили сложный пожар в Тункинском нацпарке

Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая в Тункинском национальном парке в Бурятии был потушен сложный лесной пожар, возникший из-за пала сухой травы. Борьба с огнём шла шесть суток. Из-за крупного лесного пожара в Тункинском районе действовал режим ЧС.
За это время удалось остановить кромку пожара, идущую в сторону села Тагархай, где живут более 400 человек.
Специалисты спасали от огня в том числе местообитания снежного барса в труднодоступном горном районе, отметили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
- Заброска в горы парашютистов-десантников проводилась с применением нового вертолёта Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью действия. Вертолёт изготовлен в 2021 году Казанским вертолётным заводом по спецзаказу, - сообщили в Федеральной Авилесоохране. – Огонь был ликвидирован на труднодоступном горном участке.
В тушении пожара участвовали не только специалисты и сотрудники нацпарка, но и местные жители. Тункинский национальный парк отдельно поблагодарил добровольцев за мужество и самоотдачу.
- Только вместе мы не допустили тяжёлых последствий для Тункинской долины. Несмотря на жару, штормовой ветер и усталость, плечом к плечу мы боролись с лесным пожаром и одержали победу. Это очень важно. Искренне благодарим каждого добровольца, кто внес свой вклад в тушение пожаров. Мы смогли объединиться перед лицом огненной угрозы и доказали, что единство способно справиться с этой стихией, - отметили в Тункинском нацпарке.
Угроза лесных пожаров, особенно во время шквалистых ветров, остаётся. Сейчас к беде может привести любая искра. Жителей просят не разводить костры и не жечь сухую траву.