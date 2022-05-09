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В Бурятии в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка

В Бурятии в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За сутки случилось четыре автоаварии с пострадавшими

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств , в том числе ДТП с пострадавшими, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера ночью в Улан-Удэ 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио», следуя по улице Лимонова совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-3302». В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Дорожные полицейские отметили, что молодой водитель не имел прав.



Около 6:30 на станции Дивизионная 20-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» также без прав, следуя по улице Школьная врезался в электроопору. В результате ДТП молодой человек получил травмы, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него оформлен административный протокол.


Утром в Прибайкальском районе 41-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» в 4 км. от села Турунтаево совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Черри Тиго». В результате ДТП травмы получила четырёхлетняя пассажирка «Черри», девочку госпитализировали в медицинское учреждение.


Днём в Тункинском районе 27-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит Шатл», выезжая с второстепенной дороги на автодорогу «Зактуй-Аршан» не предоставила преимущества в движении и совершила наезд на 36-летнюю велосипедистку В результате ДТП последняя получила травмы различной степени тяжести.
 

Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 397 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 22 водителя с признаками опьянения.

ДТП

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