В Улан-Удэ на пожаре погибли две женщины





Сегодня ночью в 02:00 поступило сообщение о загорании жилого дома в Улан-Удэ.- На место происшествия были направлены пожарные расчёты ПСЧ-1, 2, 3 Федеральной противопожарной службы. По прибытии первого подразделения горел дом изнутри, полностью крыша дома и веранда. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание на общей площади 57 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.В результате пожара погибли две женщины, которые находились на момент пожара внутри дома. Огнём полностью уничтожены веранда и крыша дома, а также повреждён дом изнутри на площади 12 кв.м.Всего к тушению очага привлекались 27 человек и 8 единиц техники.Как отметили в ГУ МЧС России по республике, предварительной причиной пожара рассматриваются прочие причины, связанные с неисправностью электропроводки.