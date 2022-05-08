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В Улан-Удэ на пожаре погибли две женщины

В Улан-Удэ на пожаре погибли две женщины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Страшный пожар произошёл ночью

Сегодня ночью в 02:00 поступило сообщение о загорании жилого дома в Улан-Удэ.

- На место происшествия были направлены пожарные расчёты ПСЧ-1, 2, 3 Федеральной противопожарной службы. По прибытии первого подразделения горел дом изнутри, полностью крыша дома и веранда. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание на общей площади 57 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В результате пожара погибли две женщины, которые находились на момент пожара внутри дома. Огнём полностью уничтожены веранда и крыша дома, а также повреждён дом изнутри на площади 12 кв.м.


Всего к тушению очага привлекались 27 человек и 8 единиц техники.

Как отметили в ГУ МЧС России по республике, предварительной причиной пожара рассматриваются прочие причины, связанные с неисправностью электропроводки.
пожар

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