В Иркутской области водитель «Киа» сбил медведя

Погибшего хищника забрали сотрудники лесничества
ДТП произошло 6 мая вечером в 10 км от села Покосное в Братском районе. На пути движущегося в сторону Иркутска автомобиля «Киа» возник медведь. Животное вышло на проезжую часть неожиданно перед близко идущим транспортом. Помимо водителя, в салоне иномарки находились два пассажира. Никто из них не пострадал. Погибшего в результате аварии хищника забрали сотрудники лесничества.
- Между тем, это не единственный случай появления диких животных вблизи населённых пунктов или их выхода на дорогу. Напомним, накануне утром медведь сломал забор дома пожилой жительницы поселка Бадарминск и унёс собаку. А в конце апреля в районе рабочего посёлка Марково водитель «Тойоты» допустил наезд на выбежавшую на трассу косулю, - сообщили вчера в ГУ МВД по Иркутской области.
Погибшего хищника забрали сотрудники лесничества
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