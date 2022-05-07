В Бурятии горящая трава угрожала селу

Общими усилиями удалось остановить огонь
Сегодня утром между сёлами Таловка и Мостовка Прибайкальского района загорелась сухая трава на площади 1,5 га. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ, местные жители, добровольные пожарные ДПК МО СП «Мостовкое» и лесная охрана.
Для локализации пожара была проложена минерализованная посла и проведён встречный отжиг травы. В результате совместных действий пожарных подразделений, лесной охраны и местных жителей удалось не допустить перехода огня на населённый пункт.
Причина пожара и виновное лицо устанавливаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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