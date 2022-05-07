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В Бурятии установлены виновники пожаров

В Бурятии установлены виновники пожаров
Происшествия,  Фото:pexels.com
Людям грозит административная ответственность

За прошедшие сутки установлены шесть жителей Бурятии, по вине которых произошли возгорания травы, в том числе из-за неосторожного обращения с огнём.

Вчера в селе Старое Татаурово Прибайкальского района из-за неосторожного обращения с огнём девочки загорелась сухая трава. По этой же причине в Прибайкальском районе произошло ещё одно возгорание в СНТ «Колос». Виновным оказался житель Улан-Удэ. В Закаменском районе из-за неосторожного обращения с огнём при курении по вине местного жителя произошёл пожар на кладбище, горела трава на площади 1 га.

Вчера в посёлке Челутай Заиграевского района произошло возгорание сухой травы. Собственник на территории участка сжигал мусор.

В селе Хойтобэе Иволгинского района молодой человек производил выжигание сухой травы, в результате чего произошёл пожар на территории трёх участков. В селе Поселье собственник также сжигал мусор на своём участке. В результате возгорания выгорела трава на площади 300 кв.м

Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии в отношении всех установленных лиц составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора.


пожар

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