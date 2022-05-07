Крупный пожар в Тункинском нацпарке потушили

Лесной пожар, действующий с 1 мая в Тункинском нацпарке ликвидирован на площади 968 га. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На тушении работало 213 человек из числа сотрудников нацпарка, ФБУ «Авиалесоохрана» и Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за этого пожара в Тункинском районе 3 мая был введён режим ЧС.
Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению четёрх лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 47,9 га. С огнём сражались 93 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 18 единиц лесопожарной техники.
Три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Тункинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Еравнинском районе локализован на площади 24 га. На утро 7 мая продолжаются работы по его дотушиванию.
Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению четёрх лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 47,9 га. С огнём сражались 93 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 18 единиц лесопожарной техники.
Три лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Тункинском районах ликвидированы. Лесной пожар в Еравнинском районе локализован на площади 24 га. На утро 7 мая продолжаются работы по его дотушиванию.
В республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора.