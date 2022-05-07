Крупный пожар в Тункинском нацпарке потушили

Лесной пожар, действующий с 1 мая в Тункинском нацпарке ликвидирован на площади 968 га. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.На тушении работало 213 человек из числа сотрудников нацпарка, ФБУ «Авиалесоохрана» и Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.

В республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора.