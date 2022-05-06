В Бурятии назвали причину смерти найденного мёртвым 11-летнего мальчика







- Поставленную задачу мы выполнили. Жаль, что не успели найти живым. Но мы не Господь Бог. Мы просто делаем своё дело. Выражаем соболезнование родственникам мальчика. Спасибо местным жителям, администрации района, сотрудникам силовых структур, за взаимопонимание, - отметил Александр Щукин, координатор отряда «ЛизаАлерт» из Москвы.



Александр рассказал, что все представители отряда «ЛизаАлерт» добровольцы. У всех есть работа, семья, свои дела. Но по тревожным сигналам из дальних уголков России они выезжают, вылетают на поиски потерявшихся людей. Сам Александр - бизнесмен из Москвы. В отряде работает более десяти лет. За плечами - сотни выездов, сотни спасённых человеческих жизней. В этот раз не успели.

