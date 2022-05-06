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В Бурятии назвали причину смерти найденного мёртвым 11-летнего мальчика

В Бурятии назвали причину смерти найденного мёртвым 11-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Ребёнок, которого искали больше недели, вероятно, погиб в первый же день

В Тункинском районе Бурятии найденный мёртвым после более чем недели поисков 11-летний мальчик, по предварительным данным, скончался от переохлаждения. Признаков насильственной смерти на теле нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», поиски ребёнка, жителя села Хужиры, начатые 28 апреля, завершились сегодня, 6 мая. Местные жители под руководством специалиста отряда «ЛизаАлерт» нашли его тело в лесу, примерно в семи километрах от села.

- В ходе судебно-медицинской экспертизы признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительно установлено, что мальчик скончался от переохлаждения в результате действия низких температур. Давность наступления смерти определена до девяти суток, то есть ребенок, вероятно, мог погибнуть в первую же ночь вне дома. Однако более детальное и точное заключение будет представлено экспертами после выполнения всего комплекса судебно-медицинских, гистологических и химических исследований, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

Расследование возбуждённого уголовного дела пока ещё продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

11-летний мальчик ушёл из дома вечером 27 апреля после ссоры с отцом. С собой он взял двух своих собак. Об исчезновении ребёнка стало известно только на следующий день. При этом тревогу забили не его родные, а педагоги школы, обеспокоенные отсутствием ученика на уроках. Учителя сходили к нему домой, а узнав, что мальчик не ночевал дома, обратились в полицию.

В поисках ребёнка принимали участие полицейские, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе, прибывшие из других регионов страны, а также местные жители. На основании сведений, поступавших от поисковых групп, следствием составлялись модели возможного перемещения мальчика. Определялись направления дальнейших поисков и участки местности, подлежащие первоочередному обследованию.

Вчера вечером одна из поисковых групп в лесу на лесовозной дороге примерно в семи километрах от улуса Хужиры обнаружила следы ребёнка. Рядом также чётко были видны следы собак. В эту местность оперативно переброшены все доступные силы. Сегодня днём ребёнок был обнаружен мёртвым неподалеку от этой дороги.

«Практически не спали»

Глава Тункинского района Чингис Маншеев поблагодарил местных жителей из разных сёл, волонтёров добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Москвы, Улан-Удэ, Иркутска, Кемерова, Тамбова, из Кабардино-Балкарии, прилетевших по сигналу тревоги.

Четверо суток они практически не спали, рассказали в пресс-службе администрации района.

Ребёнка искали с помощью дронов с тепловизорами. Выходили в дневные, ночные рейды с конниками, квадроциклистами, спасателями…


Сегодня вечером у поисковиков отряда «ЛизаАлерт» - ужин, баня, краткий отдых. А завтра рано утром - вылет домой.

- Поставленную задачу мы выполнили. Жаль, что не успели найти живым. Но мы не Господь Бог. Мы просто делаем своё дело. Выражаем соболезнование родственникам мальчика. Спасибо местным жителям, администрации района, сотрудникам силовых структур, за взаимопонимание, - отметил Александр Щукин, координатор отряда «ЛизаАлерт» из Москвы.

Александр рассказал, что все представители отряда «ЛизаАлерт» добровольцы. У всех есть работа, семья, свои дела. Но по тревожным сигналам из дальних уголков России они выезжают, вылетают на поиски потерявшихся людей. Сам Александр - бизнесмен из Москвы. В отряде работает более десяти лет. За плечами - сотни выездов, сотни спасённых человеческих жизней. В этот раз не успели.
смерть пропавшие без вести

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