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В Бурятии юноша, сжигая траву, едва не спалил жилые дома

В Бурятии юноша, сжигая траву, едва не спалил жилые дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В пригородном селе Хойтобэе нашёлся очередной поджигатель

Сегодня днём, 5 мая, в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии произошёл очередной пожар из-за пала травы.



- Пожар произошёл на территории частного подворья, горела трава на трёх участках и прилегающие заборы. По имеющийся информации, возгорание началось по вине молодого человека 2004 года рождения. На своём участке он производил выжигание сухой травы, в результате чего огонь распространился на забор и соседние участки. Создалась угроза распространения огня на жилые дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приехавшим пожарным удалось не допустить перехода огня на жилые дома и надворные постройки.

В отношении виновного в возгорании молодого человека будет составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.





Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая в селе Хойтобэе произошёл крупный пожар также по вине местной жительницы, жёгшей сухую траву. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на надворные постройки сразу четырёх соседних участков.

пожар

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