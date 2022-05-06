В Бурятии юноша, сжигая траву, едва не спалил жилые дома





















Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая в селе Хойтобэе



Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая в селе Хойтобэе произошёл крупный пожар также по вине местной жительницы, жёгшей сухую траву . Из-за порывов ветра огонь перекинулся на надворные постройки сразу четырёх соседних участков.

Сегодня днём, 5 мая, в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии произошёл очередной пожар из-за пала травы.- Пожар произошёл на территории частного подворья, горела трава на трёх участках и прилегающие заборы. По имеющийся информации, возгорание началось по вине молодого человека 2004 года рождения. На своём участке он производил выжигание сухой травы, в результате чего огонь распространился на забор и соседние участки. Создалась угроза распространения огня на жилые дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Приехавшим пожарным удалось не допустить перехода огня на жилые дома и надворные постройки.В отношении виновного в возгорании молодого человека будет составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.