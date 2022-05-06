В Бурятии жилой дом загорелся из-за утепления опилками

Пожар произошёл в Тарбагатайском районе



5 мая в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии загорелся одноэтажный жилой дом.



- Предварительная причина пожара – неправильное устройство дымохода печи - произошел прогар в металлической трубе печи под крышей. Потолочное перекрытие было утеплено горючими материалами (опилками), что нарушает правила пожарной безопасности, - сообщили в 3-м Тарбагатайском отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.



Пожар тушили около двух часов.



Полностью сгорела крыша, а также частично потолочное перекрытие на общей площади 104 кв.м.

