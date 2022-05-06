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В Бурятии жилой дом загорелся из-за утепления опилками

В Бурятии жилой дом загорелся из-за утепления опилками
Происшествия,  Фото:пожарные
Пожар произошёл в Тарбагатайском районе

5 мая в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии загорелся одноэтажный жилой дом.

- Предварительная причина пожара – неправильное устройство дымохода печи - произошел прогар в металлической трубе печи под крышей. Потолочное перекрытие было утеплено горючими материалами (опилками), что нарушает правила пожарной безопасности, - сообщили в 3-м Тарбагатайском отряде Государственной противопожарной службы Бурятии.

Пожар тушили около двух часов.

Полностью сгорела крыша, а также частично потолочное перекрытие на общей площади 104 кв.м.
пожар

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