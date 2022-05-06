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Иркутянка прятала закладки на деревьях

Иркутянка прятала закладки на деревьях
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Из незаконного оборота изъято более трёх килограмм мефедрона и «скорости»

38-летняя жительница Иркутска выполняла «работу» оптового закладчика в интернет-магазине по продаже наркотиков. Женщина привезла партию «синтетики» из другого региона и занялась незаконным бизнесом на территории Иркутска, Ангарска и Шелехова. Запрещённые вещества оставляла в лесу, где закапывала или прикрепляла свёртки к деревьям. Наркоманы оплачивали их стоимость и получали координаты.

Оперативники задержали закладчицу в феврале этого года в Шелеховском районе, где она намеревалась спрятать очередной свёрток с кристаллами психостимулятора.

В ходе обысков по месту её проживания полицейские изъяли наркотики синтетического происхождения, упаковочный материал, электронные весы и мобильный телефон с информацией об уже оборудованных тайниках.

Задержанной инкриминируется порядка восьми эпизодов противоправной деятельности. Всего из незаконного оборота изъято более трёх килограмм мефедрона и «скорости».

- Расследование уголовного дела по статье о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере продолжается, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


наркотики

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