 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

В Бурятии сломавшийся автомобиль едва не попал под поезд

В Бурятии сломавшийся автомобиль едва не попал под поезд
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Жизнь женщине-водителю спасли сотрудники ДПС

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ДПС спасли женщину, чей автомобиль застрял на железнодорожных путях. Об этом случае «Байкал-Daily» рассказали в УГИБДД по Бурятии.

Инцидент произошёл 2 мая в Онохое. Экипаж ДПС в составе инспекторов Дениса Власова и Дмитрия Цыбикова находился на маршруте патрулирования. Около шести часов вечера сотрудники заметили стоящий на железнодорожных путях автомобиль «Хонда Аккорд».

За рулём находилась женщина. Она пояснила, что прямо на переезде у её машины сломалась шаровая опора.

Сотрудники ДПС тут же эвакуировали повреждённый «Аккорд» с железнодорожных путей при помощи лебёдки, установленной на патрульном автомобиле. В это время к переезду уже приближался грузовой состав.

- В результате слаженных действий сотрудников группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району удалось избежать тяжких последствий, - отметили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 апреля в Тарбагатайском районе водитель легкового автомобиля «Тойота Королла» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с товарным поездом. Водитель погиб на месте. 
ДТП поезд ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ скончался мужчина, выпавший с девятого этажа при пожаре
В Улан-Удэ скончался мужчина, выпавший с девятого этажа при пожаре
Происшествия, 06.05.2022
По версии следствия, погибший мог быть под действием алкоголя и синтетических наркотиков
В Бурятии сломавшийся автомобиль едва не попал под поезд
В Бурятии сломавшийся автомобиль едва не попал под поезд
Происшествия, 06.05.2022
Жизнь женщине-водителю спасли сотрудники ДПС
В Бурятии учительницу оштрафовали за критику спецоперации на уроке
В Бурятии учительницу оштрафовали за критику спецоперации на уроке
Происшествия, 06.05.2022
Преподаватель английского языка признана виновной в дискредитации Вооружённых сил
Пожар произошёл в подвале дома в Улан-Удэ
Пожар произошёл в подвале дома в Улан-Удэ
Происшествия, 06.05.2022
11 жильцов многоквартирного дома эвакуировались
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Бурятии
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Бурятии
Происшествия, 06.05.2022
Тёплая погода только увеличивает риск возгораний
В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку
В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку
Происшествия, 06.05.2022
Полиция предупреждает об участившихся случаях выхода медведей к населённым пунктам
В Улан-Удэ отправили за решётку двух девушек-закладчиц
В Улан-Удэ отправили за решётку двух девушек-закладчиц
Происшествия, 06.05.2022
Девушки распространяли «синтетику» в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе
Житель Бурятии устроил в кладовке наркопритон
Житель Бурятии устроил в кладовке наркопритон
Происшествия, 06.05.2022
Мужчина сам тоже употреблял наркотики 
В Бурятии убийцу выпустили по УДО
В Бурятии убийцу выпустили по УДО
Происшествия, 05.05.2022
Осуждённого за убийство мужчину администрация колонии, где он сидел, поощряла пять раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^