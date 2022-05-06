Жизнь женщине-водителю спасли сотрудники ДПС
В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ДПС спасли женщину, чей автомобиль застрял на железнодорожных путях. Об этом случае «Байкал-Daily» рассказали в УГИБДД по Бурятии.
Инцидент произошёл 2 мая в Онохое. Экипаж ДПС в составе инспекторов Дениса Власова и Дмитрия Цыбикова находился на маршруте патрулирования. Около шести часов вечера сотрудники заметили стоящий на железнодорожных путях автомобиль «Хонда Аккорд».
За рулём находилась женщина. Она пояснила, что прямо на переезде у её машины сломалась шаровая опора.
Сотрудники ДПС тут же эвакуировали повреждённый «Аккорд» с железнодорожных путей при помощи лебёдки, установленной на патрульном автомобиле. В это время к переезду уже приближался грузовой состав.
- В результате слаженных действий сотрудников группы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району удалось избежать тяжких последствий, - отметили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 апреля в Тарбагатайском районе водитель легкового автомобиля «Тойота Королла» выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с товарным поездом. Водитель погиб на месте.
В Бурятии сломавшийся автомобиль едва не попал под поезд
Происшествия, Фото:
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