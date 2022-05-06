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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Бурятии

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Бурятии
Происшествия, 
Тёплая погода только увеличивает риск возгораний

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Бурятии.

По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 мая прогнозируется 5 класс пожарной опасности на территории Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского и Селенгинского районов.

4 класс пожарной опасности прогнозируется на территории восьми районов: Баунтовского эвенкинского, Бичурского, Закаменского, Джидинского, Курумканского, Кяхтинского, Тункинского и Хоринского.

Показатель пожарной опасности рассчитывается в тёплый период года по специальной методике Нестерова, принятой в гидрометслужбе России, каждый день в период отсутствия дождей.

При выпадении эффективных дождей показатель пожарной опасности снижается, а в сухой период вновь идёт нарастающим итогом. Пожарная опасность делится на пять классов. При первом классе пожарная опасность отсутствует. При втором классе она малая. При третьем классе – средняя, при четвёртом – высокая, а при пятом – чрезвычайная.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 6 апреля в Бурятии действовал один пожар. В Тункинском национальном парке его площадь составляет 968 га. Сейчас очаг локализован. На тушении работают сотрудники нацпарка, федеральной Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов - всего 213 человек.

В республике действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и мусора. Достаточно маленькой искры, чтобы огонь по сухой траве перекинулся на лес. Так, например, произошло 1 мая в Джидинском районе, где рыбаки развели костёр и в итоге устроили лесной пожар. Пламя потушили только 4 мая.

лесные пожары

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