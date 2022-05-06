Иркутянина нашли в Тайшете
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале станции Тайшет задержали 24-летнего иркутянина, который находился в федеральном розыске. Молодой человек подозревается в «пьяном» ДТП, в результате которого пострадал человек.
- Разыскиваемого выявили при помощи систем мониторинга. Иркутянина задержали и передали в орган, объявивший его в розыск, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутянина из федерального розыска задержали на вокзале
Происшествия, Фото:
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