Сельчане вырубили лес на 11 млн рублей
В мае 2021 года районный суд признал четырёх жителей Баргузинского района Бурятии виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ущерб составил 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Двум подсудимым назначено от пяти до пяти с половиной лет лишения колонии общего режима. Двое другие получили условное лишение свободы. Также осуждённые обязаны возместить причинённый ущерб.
Осуждённые к лишению свободы «чёрные» лесорубы попытались обжаловать приговор. Однако в октябре 2021 года апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор был оставлен без изменения.
Не согласившись с решением суда апелляционной инстанции, двое осуждённых подали жалобу уже в суд кассационной инстанции,
Решением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (Кемерово) приговор и апелляционное определение также оставлены без изменения.
«Чёрные» лесорубы из Бурятии никак не могут обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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