В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку

Полиция предупреждает об участившихся случаях выхода медведей к населённым пунктам
За минувшие сутки в Иркутской области зафиксированы два обращения граждан о выходе медведей к частным домам.
В Черемховском районе ночью медведь появился вблизи дачи фермера в деревне Поморцева. Там он сломал ограждение и напугал скот, после чего ушёл.
Вчера утром опасный хищник появился в посёлке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унёс её собаку.
- Ранее также сообщалось о выходе медведя в посёлках Бадарминск и соседнем населённом пункте Бадарма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция просит соблюдать меры предосторожности. При обнаружении медведя следует незамедлительно позвонить в полицию.
Полиция предупреждает об участившихся случаях выхода медведей к населённым пунктам
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