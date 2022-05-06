В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку



























За минувшие сутки в Иркутской области зафиксированы два обращения граждан о выходе медведей к частным домам.В Черемховском районе ночью медведь появился вблизи дачи фермера в деревне Поморцева. Там он сломал ограждение и напугал скот, после чего ушёл.Вчера утром опасный хищник появился в посёлке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унёс её собаку.- Ранее также сообщалось о выходе медведя в посёлках Бадарминск и соседнем населённом пункте Бадарма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Полиция просит соблюдать меры предосторожности. При обнаружении медведя следует незамедлительно позвонить в полицию.