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В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку

В Иркутской области медведь сломал забор дома и унёс собаку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полиция предупреждает об участившихся случаях выхода медведей к населённым пунктам

За минувшие сутки в Иркутской области зафиксированы два обращения граждан о выходе медведей к частным домам.

В Черемховском районе ночью медведь появился вблизи дачи фермера в деревне Поморцева. Там он сломал ограждение и напугал скот, после чего ушёл.


Вчера утром опасный хищник появился в посёлке Бадарминск Усть-Илимского района. Он сломал забор у дома пенсионерки и унёс её собаку.

- Ранее также сообщалось о выходе медведя в посёлках Бадарминск и соседнем населённом пункте Бадарма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция просит соблюдать меры предосторожности. При обнаружении медведя следует незамедлительно позвонить в полицию.






медведь

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