Девушки распространяли «синтетику» в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ две девушки в возрасте 22 и 23 лет «работали» закладчицами синтетических наркотиков почти год – с февраля 2020-го по январь 2021-го. Однако затем они были раскрыты, а недавно девушки предстали перед судом.
- Девушки, действуя организованной группой с иными лицами, совершали закладки наркотиков на территории Улан-Удэ и Тарбагатайского района. Всего установлена причастность злоумышленниц к 25 фактам незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах. За выполненную работу в качестве вознаграждения девушки получали денежные средства через электронные платежные системы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину и заявили, что раскаиваются.
Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ девушки признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков. Они отправятся за решётку.
- Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии строго режима, - сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля в Бурятии осудили членов ОПГ, занимавшейся сбытом «синтетики» через закладки. Пятеро мужчин получили сроки от 5 до 8 лет. В отношении ещё двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство.
В Улан-Удэ отправили за решётку двух девушек-закладчиц
Происшествия, Фото:
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