В Бурятии убийцу выпустили по УДО

Осуждённого за убийство мужчину администрация колонии, где он сидел, поощряла пять раз



Улан-удэнец, осуждённый в 2015 году за убийство мужчины, выйдет на свободу раньше срока. Он был приговорён к девяти годам в колонии строгого режима. Соответственно, должен был освободиться в 2024-м, но в итоге покинет колонию уже в этом году.



Как выяснил «Байкал-Dailу», то самое убийство произошло в мае 2015 года в подъезде многоквартирного дома. С самого утра мужчина распивал спиртное вместе с приятелями, а днём успел сходить сдать металл, чтобы «продолжить банкет». После обеда, будучи уже сильно нетрезвым, он поругался с пьяным же соседом из квартиры через стенку.



Разозлившись на соседа, который высказывал ему претензии, мужчина схватился за столовый нож. Он нанёс оппоненту один удар в грудную клетку, который в итоге оказался смертельным. Потерпевший скончался тут же, в подъезде.



Отбыв в местах лишения свободы большую часть наказания, осуждённый обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Как выяснилось, в колонии он был примерным заключённым.



- Осуждённый в соответствии с требованиями ч.3 ст.79 УК РФ отбыл не менее 2/3 срока наказания. Действующих взысканий за нарушение порядка отбывания не имеет, пять раз поощрялся администрацией колонии. От работы не уклонялся, норму выработки выполнял. К администрации исправительного учреждения у осуждённого относился положительно, предъявляемые требования старался выполнять в полном объёме, на сделанные замечания реагирует правильно. На профилактическом учёте не состоит и ранее не состоял. Вину в совершённом преступлении признал полностью, в содеянном раскаивается, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Учитывая поведение осуждённого, районный суд пришёл к выводу о том, что для своего исправления он не нуждается в полном отбывании назначенного наказания и подлежит условно-досрочному освобождению.



С таким решением не согласился заместитель Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Он в апелляционном представлении указал, что пять поощрений не являются безусловным основанием, свидетельствующим об исправлении осуждённого. Ведь трудиться и не допускать нарушения является обязанностью каждого осуждённого, указал представитель прокуратуры.



Впрочем, Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение суда первой инстанции об освобождении по УДО.



