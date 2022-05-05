В Иркутске вскрыли мошенничество на 1,6 млн при ремонте трамвайных путей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества подрядчика при выполнении работ по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В декабре 2020 года с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования в Иркутске. В том числе был выполнен ремонт железобетонных плит для покрытия трамвайных путей. Работы приняты и оплачены заказчиком.



Вместе с тем, в ходе проверки прокуратура выявила, что при ремонте использовали материалы ненадлежащего качества. Это привело к их преждевременной деформации и повлекло причинение ущерба бюджету Иркутска на сумму 1,6 млн рублей.



После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

