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В Иркутске вскрыли мошенничество на 1,6 млн при ремонте трамвайных путей

В Иркутске вскрыли мошенничество на 1,6 млн при ремонте трамвайных путей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества подрядчика при выполнении работ по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В декабре 2020 года с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования в Иркутске. В том числе был выполнен ремонт железобетонных плит для покрытия трамвайных путей. Работы приняты и оплачены заказчиком.

Вместе с тем, в ходе проверки прокуратура выявила, что при ремонте использовали материалы ненадлежащего качества. Это привело к их преждевременной деформации и повлекло причинение ущерба бюджету Иркутска на сумму 1,6 млн рублей.

После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
мошенничество дорожные работы

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