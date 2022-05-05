Возбуждено уголовное дело
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества подрядчика при выполнении работ по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В декабре 2020 года с подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования в Иркутске. В том числе был выполнен ремонт железобетонных плит для покрытия трамвайных путей. Работы приняты и оплачены заказчиком.
Вместе с тем, в ходе проверки прокуратура выявила, что при ремонте использовали материалы ненадлежащего качества. Это привело к их преждевременной деформации и повлекло причинение ущерба бюджету Иркутска на сумму 1,6 млн рублей.
После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Иркутске вскрыли мошенничество на 1,6 млн при ремонте трамвайных путей
Происшествия, Фото:
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