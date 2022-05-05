На трассе «Байкал» в Иркутской области опрокинулся большегруз с бетонными столбами

Авария произошла на опасном Култукском серпантине
Утром на 97 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП с большегрузом, который перевозил бетонные столбы. Он съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
За рулём находился 47-летний водитель - житель города Шелехова. В результате аварии он не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Отрезок этой автодороги с 89 по 98 км («Култукский серпантин») является аварийно-опасным. С начала года там зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов, в результате которых один человек погиб и два получили ранения.
Авария произошла на опасном Култукском серпантине
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