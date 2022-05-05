В Иркутске мужчина лишил себя свободы, употребив гашиш

Мужчина появился в наркотическом опьянении на железнодорожном вокзале
В Иркутске суд вынес приговор в отношении ранее судимого за имущественные преступления жителя Читы. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.
В ноябре 2021 года мужчина нашёл и забрал себе 330 гр гашиша, который хранил для личного потребления. На железнодорожном вокзале станции Иркутск-Пассажирский он находился в состоянии наркотического опьянения, тогда его и задержали транспортные полицейские.
Преступление было совершено во время испытательного срока читинца. Суд признал мужчину виновным, отменил условное осуждение по предыдущему приговору. По совокупности приговоров суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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