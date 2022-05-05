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Из-за пала травы в Улан-Удэ горят строения

Из-за пала травы в Улан-Удэ горят строения
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По двум пожарам, которые произошли 4 мая, проводятся доследственные проверки

В Бурятии, где действует особый противопожарный режим, продолжаются пожары из-за пала сухой травы. 4 мая огонь уничтожил ещё несколько построек. О пожарах рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Днём 4 мая загорелась трава на улице Витимская. Когда на место приехали пожарные, огнём уже были охвачены надворные постройки, существовала угроза перехода огня на жилые строения.

Для локализации возгорания пожарным потребовалось около часа. Всего к тушению привлекалось 33 человек и девять единиц техники.

В результате пожара огнём повреждены жилой дом, дощатые ограждения и две надворные постройки на общей площади более 100 квадратных метров. Сгорело четыре гектара сухой травы. Пострадавших нет.

Кто поджёг траву, пока не установлено. Однако известно, что возгорание началось на территории административного здания, которая не была убрана от сухой травы. Проводится доследственная проверка.








Вечером 4 мая произошёл крупный пожар на улице Судоремонтная. От горящей травы пламя перекинулось на дощатые ограждения и неэксплуатируемый жилой дом. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения.

В результате пожара повреждены один дачный и один неэксплуатируемый дом, гараж и теплица на общей площади 142 квадратных метра, уничтожено 40 погонных метров ограждения, выгорело 160 квадратных метров травы.





 
Также проводится доследственная проверка. Устанавливаются виновные.

- Следует отметить, что в обоих случаях быстрому распространению пожара способствовала сухая травянистая растительность. Просим жителей республики в целях соблюдения требований пожарной безопасности убирать территории частных домовладений от мусора и сухой травы. Напоминаем, что уборка травы и мусора путем сжигания запрещена ввиду действия особого противопожарного режима на территории республики, - призвали сотрудники МЧС. 
пожар

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