Вор практически сразу же потратил больше половины украденных денег
В полицию города Северобайкальск обратился забывчивый мужчина. Он сообщил, что он оставил свою барсетку с 50 тысячами рублей в банке. Когда же вернулся на место, неизвестный уже прихватил его имуществ.
- Правоохранители по записям системы видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку на подозреваемого в совершении кражи – местного жителя, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы вместе с сотрудниками уголовного розыска по месту жительства задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном и выдал остатки украденного – около 20 тысяч рублей. Остальное мужчина потратил на алкоголь и одежду.
В отношении 44-летнего не работающего мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии украл в банке барсетку с 50 тысячами рублей
Происшествия, Фото:
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