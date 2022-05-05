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Житель Бурятии украл в банке барсетку с 50 тысячами рублей

Житель Бурятии украл в банке барсетку с 50 тысячами рублей
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вор практически сразу же потратил больше половины украденных денег

В полицию города Северобайкальск обратился забывчивый мужчина. Он сообщил, что он оставил свою барсетку с 50 тысячами рублей в банке. Когда же вернулся на место, неизвестный уже прихватил его имуществ.

- Правоохранители по записям системы видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку на подозреваемого в совершении кражи – местного жителя, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы вместе с сотрудниками уголовного розыска по месту жительства задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном и выдал остатки украденного – около 20 тысяч рублей. Остальное мужчина потратил на алкоголь и одежду.

В отношении 44-летнего не работающего мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.


кража Росгвардия

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