В Бурятии виновники лесного пожара сбежали при виде самолёта

Лесной пожар устроили 19-летние рыбаки
Днём 1 мая в Джидинском районе Бурятии, в 15 километрах от села Большой Нарын произошёл лесной пожар.
Полицейские нашли его виновников. Возгорание устроили 19-летние молодые люди, жители села Армак, приехавшие порыбачить.
- Молодые люди приехали на рыбалку и разожгли костёр для приготовления пищи. Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, спровоцировав пожар. Рыбаки попытались самостоятельно затушить огонь, но, увидев пролетающий самолёт лесной охраны, сбежали, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КРФ об АП.
Лесной пожар удалось ликвидировать только 4 мая. Огонь прошёл площадь 80 га.
- Тушение осложнялось порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнём сражались 106 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, было задействовано 17 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима».
Справка:
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.
В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.
Также запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.
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Происшествия, Фото:
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