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В Бурятии виновники лесного пожара сбежали при виде самолёта

В Бурятии виновники лесного пожара сбежали при виде самолёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Лесной пожар устроили 19-летние рыбаки

Днём 1 мая в Джидинском районе Бурятии, в 15 километрах от села Большой Нарын произошёл лесной пожар.

Полицейские нашли его виновников. Возгорание устроили 19-летние молодые люди, жители села Армак, приехавшие порыбачить.

- Молодые люди приехали на рыбалку и разожгли костёр для приготовления пищи. Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, спровоцировав пожар. Рыбаки попытались самостоятельно затушить огонь, но, увидев пролетающий самолёт лесной охраны, сбежали, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КРФ об АП.

Лесной пожар удалось ликвидировать только 4 мая. Огонь прошёл площадь 80 га.

- Тушение осложнялось порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнём сражались 106 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, было задействовано 17 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима».

Справка:

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.

В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

Также запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

лесные пожары

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