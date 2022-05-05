В Бурятии виновники лесного пожара сбежали при виде самолёта

Лесной пожар устроили 19-летние рыбаки



Днём 1 мая в Джидинском районе Бурятии, в 15 километрах от села Большой Нарын произошёл лесной пожар.



Полицейские нашли его виновников. Возгорание устроили 19-летние молодые люди, жители села Армак, приехавшие порыбачить.



- Молодые люди приехали на рыбалку и разожгли костёр для приготовления пищи. Из-за сильного порыва ветра огонь перекинулся на сухую траву, спровоцировав пожар. Рыбаки попытались самостоятельно затушить огонь, но, увидев пролетающий самолёт лесной охраны, сбежали, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КРФ об АП.



Лесной пожар удалось ликвидировать только 4 мая. Огонь прошёл площадь 80 га.



- Тушение осложнялось порывистым ветром и наличием большого количества горючего материала. С огнём сражались 106 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, было задействовано 17 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Молодые люди будут привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима».



Справка:



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае, если ущерб, причинённый лесному фонду, превышает 10 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность.



В период действия особого противопожарного режима категорически запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.



Также запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.



