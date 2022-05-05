В Бурятии братья переделали ружьё покойного деда и попали под статью

Братья вовлекли в незаконную переделку оружия своего односельчанина



Трое жителей Баунтовского района Бурятии предстанут перед судом по обвинению в незаконных переделке и хранении огнестрельного оружия.



В мае 2020 года 45-летний мужчина нашёл гладкоствольное огнестрельное оружие «ИЖ-К», ранее принадлежавшее покойному деду. Оружие он не стал сдавать, а оставил себе на память. Более того, мужчина предложил своему 34-летнему брату переделать находку в огнестрельное нарезное оружие, чтобы пользоваться им вместе.



Братья через интернет заказали заготовку ствола для карабина. Затем предложили односельчанину, имеющему соответствующие инструменты, переделать ружьё. Он согласился в обмен то, что ему также разрешат стрелять из оружия.



После переделки ружьё и боеприпасы мужчины хранили вплоть до 1 июня 2021 года, когда они были обнаружены сотрудниками УФСБ.



- Расследование уголовного дела завершено. Судебное заседание назначено на 11 мая, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

