Братья вовлекли в незаконную переделку оружия своего односельчанина
Трое жителей Баунтовского района Бурятии предстанут перед судом по обвинению в незаконных переделке и хранении огнестрельного оружия.
В мае 2020 года 45-летний мужчина нашёл гладкоствольное огнестрельное оружие «ИЖ-К», ранее принадлежавшее покойному деду. Оружие он не стал сдавать, а оставил себе на память. Более того, мужчина предложил своему 34-летнему брату переделать находку в огнестрельное нарезное оружие, чтобы пользоваться им вместе.
Братья через интернет заказали заготовку ствола для карабина. Затем предложили односельчанину, имеющему соответствующие инструменты, переделать ружьё. Он согласился в обмен то, что ему также разрешат стрелять из оружия.
После переделки ружьё и боеприпасы мужчины хранили вплоть до 1 июня 2021 года, когда они были обнаружены сотрудниками УФСБ.
- Расследование уголовного дела завершено. Судебное заседание назначено на 11 мая, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
В Бурятии братья переделали ружьё покойного деда и попали под статью
Происшествия, Фото:
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