У жителя Улан-Удэ изъяли пакет с марихуаной

Мужчине грозит до десяти лет колонии



В Улан-Удэ транспортные полицейские нашли у 44-летнего мужчины нашли пакет с марихуаной. Мужчину доставили в линейный отдел полиции.



- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 300 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Иволгинском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.



Подозреваемый находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.







