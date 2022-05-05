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У жителя Улан-Удэ изъяли пакет с марихуаной

У жителя Улан-Удэ изъяли пакет с марихуаной
Происшествия, 
Мужчине грозит до десяти лет колонии

В Улан-Удэ транспортные полицейские нашли у 44-летнего мужчины нашли пакет с марихуаной. Мужчину доставили в линейный отдел полиции.

- По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – марихуаной весом около 300 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Иволгинском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



марихуана наркотики

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