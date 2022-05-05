В колонию в Забайкалье перекинули телефоны

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Свёртки обнаружил сотрудник колонии



В исправительную колонию №1 в городе Нерчинск Забайкальского края перекинули телефоны. Однако запрещённые предметы обнаружил сотрудник.



- Сотрудник отдела безопасности ИК-1 в ходе обследования территории участка учреждения в утреннее время обнаружил полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем с прикреплённой к нему рукояткой, - сообщили в пресс-службе ведомства.



В свёртках находились пять сотовых телефона и одно зарядное устройство. По данному факту назначена и проводится служебная проверка.



За доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей.

