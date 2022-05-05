Свёртки обнаружил сотрудник колонии
В исправительную колонию №1 в городе Нерчинск Забайкальского края перекинули телефоны. Однако запрещённые предметы обнаружил сотрудник.
- Сотрудник отдела безопасности ИК-1 в ходе обследования территории участка учреждения в утреннее время обнаружил полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем с прикреплённой к нему рукояткой, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В свёртках находились пять сотовых телефона и одно зарядное устройство. По данному факту назначена и проводится служебная проверка.
За доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит штраф до пяти тысяч рублей.
В колонию в Забайкалье перекинули телефоны
Происшествия, Фото:
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