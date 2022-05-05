Пьяный водитель выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль
Ночью 4 мая в Улан-Удэ произошло крупное ДТП по вине пьяного водителя «девятки». В аварии пострадали пять человек.
- 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ 210930», следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны посёлка Солдатский в направлении посёлка Исток, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» под управлением водителя 1972 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажира отечественного автомобиля (мужчины 1988, 1998 и 1999 года рождения).
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне нелепое ДТП произошло в посёлке Заиграево – пьяная женщина-водитель выпала прямо под колёса собственного автомобиля. Также в Джидинском районе в аварию попал 16-летний парень на мотоцикле.
В Улан-Удэ в ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек
Происшествия, Фото:
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