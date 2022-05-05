54-летняя пьяная женщина попала в очень нелепое ДТП
Днём 4 мая в посёлке Заиграево в Бурятии произошло крайне нелепое ДТП, когда женщина-водитель попала под колёса собственной машины.
54-летняя женщина села за руль «Тойоты Камри», несмотря на то, что была пьяна.
- Выезжая задним ходом с территории своего двора, водитель совершила наезд на ворота, после чего выпала из салона под колёса собственного автомобиля, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. После осмотра и оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
- Результат освидетельствования составил 1.32 мг/л, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло ДТП в Джидинском районе – в аварию попал 16-летний подросток на мотоцикле.
В Бурятии пьяная женщина-водитель выпала под колёса своей машины
Происшествия, Фото:
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