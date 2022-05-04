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В Иркутской области нашли свалку из трупов животных

В Иркутской области нашли свалку из трупов животных
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Всего выбросили 30 трупов сельскохозяйственных животных
 
В апреле сотрудники службы ветеринарии обнаружили на территории деревни Камой Эхирит-Булагатского района Иркутской области гору трупов сельскохозяйственных животных. После увиденного они обратились в управление Россельхознадзора.
 
Выяснилось, что трупы животных принадлежат одному предпринимателю. Установить собственника удалось по биркам на ушах туш.
 
- На участке складировались трупы сельскохозяйственных животных (15 голов мелкого рогатого скота, две головы крупного рогатого скота, 10 шкур МРС и 3 шкуры КРС). Собственник не обеспечил утилизацию биологических отходов, согласно ветеринарным правилам, что является нарушением приказа «Об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
 
Предпринимателю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
 
Также его обязали утилизировать трупы путём сжигания.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 25 апреля, на острове Белый возле села Дэбэн Бичурского района Бурятии обнаружили свалку из трупов коров.

Россельхознадзор домашние животные

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