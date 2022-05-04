Молодые люди до смерти избили свою жертву руками и ногами
В Улан-Удэ перед судом предстанут двое молодых людей 26 и 30 лет, которые до смерти избили человека, выполняя просьбу дамы.
Трагедия произошла 15 января этого года. По данным следствия, вечером молодые люди распивали алкоголь, когда одному из них позвонила подруга. Она попросила приехать и прогнать её пьяного гостя, который ведёт себя вызывающе и не хочет уходить.
Друзья приехали к женщине домой на улицу Пищевая.
- После непродолжительного разговора, завершившегося ссорой, они вдвоём напали на находившегося в квартире мужчину, повалили его на пол и нанесли множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. После этого они отнесли потерпевшего в соседнюю квартиру, где оставили. При этом один из них похитил у своей жертвы мобильный телефон марки Samsung общей стоимостью более 16 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
Ночью избитый мужчина пытался выйти на улицу. Однако возле подъезда потерял сознание и скончался от повреждений головы. Его тело утром обнаружили местные жители, которые вызвали полицейских.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Кража с причинением значительного ущерба».
- Следствием собраны подробные материалы, характеризующие личность обвиняемых. Молодые люди познакомились в исправительной колонии, где отбывали наказания за ранее совершённые преступления. Они имеют судимости, которые в совокупности с инкриминируемым им деянием образуют у каждого рецидив преступлений. Тем не менее, в ходе проведённых допросов оба полностью признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы и совершенного хищения, - отметили в Следственном управлении.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Улан-Удэ будут судить убийц, которые хотели угодить даме
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
11-летнего без вести пропавшего мальчика ищут уже неделю
Молодые люди до смерти избили свою жертву руками и ногами
Мужчину, работающего машинистом автогрейдера, задержали
С любителями рыбалки, попавшими в беду, поддерживали связь по телефону
На место срочно приехали росгвардейцы
Стало известно, сколько пьяных водителей изловили за праздничные выходные
Местный житель просидел в «ледяной ловушке» около суток
У браконьеров отсутствовала лицензия на охоту
Легковушка врезалась в грузовик
Несколько животных погибли
На месте работали взрывотехники ОМОН
Местные жители яро осуждают пятиклассников-вандалов
Пострадала пассажирка легковушки
Тройное ДТП произошло по вине пьяного водителя
Инцидент произошёл в микрорайоне Старый Зелёный