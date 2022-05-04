Житель Бурятии едва не убил мужчину под Санкт-Петербургом



Установлено, что задержанный ранее был судим за грабежи и кражи.



Житель Воронежской области попал в больницу после резни в общежитии в посёлке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Напал на него вахтовик из Бурятии, который трудится машинистом автогрейдера.Подробности инцидента раскрыло издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 41-летнего работающего водителем жителя Воронежской области госпитализировали в тяжёлом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и резаными ранами кисти. По подозрению в нападении задержали 48-летнего жителя Бурятии, работающего машинистом автогрейдера.Он пояснил, что поссорился с оппонентом и нанёс ему два удара ножом в грудь. Оба мужчины были пьяны.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.