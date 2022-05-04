В Улан-Удэ грабитель сорвал с руки администратора часы

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На место срочно приехали росгвардейцы



Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом супермаркете на улице Бабушкина в Улан-Удэ. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Работники магазина рассказали, что четверо мужчин убежали с алкоголем, не расплатившись.



Росгвардейцы догнали подозреваемых на железнодорожных путях. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В ходе установления обстоятельств выяснилось, что один из задержанных сдёрнул наручные часы стоимостью 11 тысяч рублей у администратора магазина, когда тот попытался остановить грабителей.



Этому грабителю 39 лет, ранее он был судим.



Возбуждено уголовное дело.





