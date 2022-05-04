На место срочно приехали росгвардейцы
Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом супермаркете на улице Бабушкина в Улан-Удэ. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Работники магазина рассказали, что четверо мужчин убежали с алкоголем, не расплатившись.
Росгвардейцы догнали подозреваемых на железнодорожных путях. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В ходе установления обстоятельств выяснилось, что один из задержанных сдёрнул наручные часы стоимостью 11 тысяч рублей у администратора магазина, когда тот попытался остановить грабителей.
Этому грабителю 39 лет, ранее он был судим.
Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ грабитель сорвал с руки администратора часы
Происшествия, Фото:
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