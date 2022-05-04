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В Улан-Удэ грабитель сорвал с руки администратора часы

В Улан-Удэ грабитель сорвал с руки администратора часы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место срочно приехали росгвардейцы

Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в продуктовом супермаркете на улице Бабушкина в Улан-Удэ. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Работники магазина рассказали, что четверо мужчин убежали с алкоголем, не расплатившись. 

Росгвардейцы догнали подозреваемых на железнодорожных путях. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В ходе установления обстоятельств выяснилось, что один из задержанных сдёрнул наручные часы стоимостью 11 тысяч рублей у администратора магазина, когда тот попытался остановить грабителей.

Этому грабителю 39 лет, ранее он был судим.

Возбуждено уголовное дело.


грабеж Росгвардия

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