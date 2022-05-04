 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии водители не хотят завязывать с алкоголем

В Бурятии водители не хотят завязывать с алкоголем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, сколько пьяных водителей изловили за праздничные выходные

За четыре праздничных дня в Бурятии сотрудники ГИБДД задержали 93 пьяных водителя. Из них 17 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 22 нарушителя задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

С 30 апреля по 3 мая на дорогах Бурятии произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. В 11 авариях пострадали люди. Два человека погибли, 15 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельная авария, унёсшая жизни двух человек, произошла 30 мая на автодороге Мухоршибирь - Бичура – Кяхта. Погибли водитель и пассажирка перевернувшейся «Тойоты Марк II». 
ГИБДД водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водители не хотят завязывать с алкоголем
В Бурятии водители не хотят завязывать с алкоголем
Происшествия, 04.05.2022
Стало известно, сколько пьяных водителей изловили за праздничные выходные
В Бурятии задержали охотников на оленей
В Бурятии задержали охотников на оленей
Происшествия, 04.05.2022
У браконьеров отсутствовала лицензия на охоту
В пригороде Улан-Удэ в кювете нашли миномётную мину
В пригороде Улан-Удэ в кювете нашли миномётную мину
Происшествия, 04.05.2022
На месте работали взрывотехники ОМОН
В Бурятии школьники разрисовали ограждение
В Бурятии школьники разрисовали ограждение
Происшествия, 04.05.2022
Местные жители яро осуждают пятиклассников-вандалов  
В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три автомобиля
В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три автомобиля
Происшествия, 04.05.2022
Тройное ДТП произошло по вине пьяного водителя
Упавшее дерево обесточило бараки и частные дома в Улан-Удэ
Упавшее дерево обесточило бараки и частные дома в Улан-Удэ
Происшествия, 04.05.2022
Инцидент произошёл в микрорайоне Старый Зелёный
В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Тункинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 04.05.2022
С крупным лесным пожаром борются почти 400 человек
В Бурятии вырубили лес на полмиллиона
В Бурятии вырубили лес на полмиллиона
Происшествия, 04.05.2022
Расследуется уголовное дело 
В Тункинском районе Бурятии установили виновников пожаров
В Тункинском районе Бурятии установили виновников пожаров
Происшествия, 04.05.2022
В отношении нарушителей составлены административные протоколы 
Житель Бурятии из неприязни едва не убил сожителя матери
Житель Бурятии из неприязни едва не убил сожителя матери
Происшествия, 04.05.2022
Разгневанный сельчанин бегал по улицам с ножом
В Закаменском районе Бурятии сгорел жилой дом
В Закаменском районе Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 03.05.2022
Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^