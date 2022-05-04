Стало известно, сколько пьяных водителей изловили за праздничные выходные
За четыре праздничных дня в Бурятии сотрудники ГИБДД задержали 93 пьяных водителя. Из них 17 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 22 нарушителя задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
С 30 апреля по 3 мая на дорогах Бурятии произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. В 11 авариях пострадали люди. Два человека погибли, 15 получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельная авария, унёсшая жизни двух человек, произошла 30 мая на автодороге Мухоршибирь - Бичура – Кяхта. Погибли водитель и пассажирка перевернувшейся «Тойоты Марк II».
В Бурятии водители не хотят завязывать с алкоголем
Происшествия, Фото:
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